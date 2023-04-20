Эксперт Шухат рассказала о способах воздействия на сотрудников с синдромом Питера Пена

Если он все же стал членом коллектива, на него не стоит слишком полагаться. Такой работник делает только то, что ему интересно. Долгие проекты и рутину ему поручать не стоит. Но есть задачи, с которыми такой сотрудник справится на «отлично». Он незаменим в решении таких задач, где требуется креатив и творчество. Он будет полезен в коротки проектах, где его задача — генерировать идеи, но не быть ответственным за конечный результат. Лучшие сферы деятельности для такого сотрудника — маркетинг, PR, внутренние коммуникации.