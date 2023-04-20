Эксперт Шухат рассказала о способах воздействия на сотрудников с синдромом Питера Пена

Во многих компаниях встречаются сотрудники, которые, дожив, например, до 30 лет, так и остаются в детстве. Как воздействовать на людей, которые отвлекаются на игрушки вместо выполнения срочной работы, рассказала эксперт в сфере управления Виктория Шухат.
Такого сотрудника часто можно выявить еще на этапе собеседования. Он не строит долгосрочных планов, его не интересует карьерный рост, передает ИА «МедиаПоток». Главным ориентиром будет содержание его резюме и трудовой книжки. «Питер Пен» часто меняет места работы. У него как правило большие пробелы между периодами занятости и короткие периоды работы на одном месте.
Если он все же стал членом коллектива, на него не стоит слишком полагаться. Такой работник делает только то, что ему интересно. Долгие проекты и рутину ему поручать не стоит. Но есть задачи, с которыми такой сотрудник справится на «отлично». Он незаменим в решении таких задач, где требуется креатив и творчество. Он будет полезен в коротки проектах, где его задача — генерировать идеи, но не быть ответственным за конечный результат. Лучшие сферы деятельности для такого сотрудника — маркетинг, PR, внутренние коммуникации.