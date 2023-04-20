Премьер Армении Пашинян объявил о готовности страны разместить у себя миссию ОДКБ

Армения готова к размещению на своей территории миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он подчеркнул важность работы в этом направлении для Армении, ОДКБ и региона. Пашинян добавил, что ожидания от миссии Организации должны быть более высокими, чем от миссии ЕС.
«Наше желание и стремление, чтобы возможная миссия была эффективной», — добавил премьер-министр Армении.
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может стать реальным, если обе страны признают территориальную целостность друг друга и в дальнейшем не будут предъявлять требований в этом вопросе, ранее заявил Пашинян.