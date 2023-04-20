Верховный суд РФ: В прошедшем году на 300 приговоров приходился только один оправдательный

По данным за прошлый год, 614 726 человек признаны виновными, всего 2062 подсудимых были оправданы — четверть дел частных обвинений. Были прекращены дела более тысячи человек из-за отсутствия состава совершенного деяния. Стоит отметить, что значительная часть преступлений совершалась людьми, не имеющим работы (370 тысяч человек). Число людей, совершающих противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения, составило 141 тысячу. Стоит отметить, что 90 тысяч женщин также осудили.