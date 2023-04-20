Цель в отказе от ношения бумаги: депутат Никита Чаплин пояснил удобства внедрения цифрового паспорта

Минцифры по поручению президента России Владимира Путина до 1 мая подготовило проект указа о цифровом паспорте. Депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») разъяснил ФАН преимущество пользования цифровыми аналогами документов.
Согласно подготовленному министерством документу, предъявление гражданином Российской Федерации сведений из выданных госорганами документов в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги» должно приравниваться к предоставлению оригиналов таких документов. Никита Чаплин считает, что это значительно упростит многие вопросы и избавит от необходимости носить с собой оригиналы документов, удостоверяющих личность.
«Сейчас время цифровизации во всех областях. Внедрение цифрового паспорта будет еще одним шагом на пути к “оцифровке” всех документов. Поясню удобства. Десятки людей ежедневно теряют свои бумажные документы: выпали из кармана, вытащили из сумки, уронили в грязь. Использование цифрового паспорта будет абсолютно безопасным, никто не сможет украсть ваши данные. Только вы сможете решать в личном кабинете, кому предоставить информацию о своем документе. Технология уже согласована со службами безопасности страны. Самое главное, что у людей перестанут снимать копию паспорта при покупке абонемента в фитнес-клуб, заселении в отель и так далее. С учетом диверсий сейчас, это абсолютно небезопасно. Главная цель — полностью исключить передачу данных граждан на бумажных носителях», — заключил парламентарий.
Ранее Никита Чаплин разъяснил, что предусмотрено законодательством в отношении заборов между дачными участками соседей.