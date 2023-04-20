Цель в отказе от ношения бумаги: депутат Никита Чаплин пояснил удобства внедрения цифрового паспорта

Согласно подготовленному министерством документу, предъявление гражданином Российской Федерации сведений из выданных госорганами документов в электронном виде с использованием мобильного приложения «Госуслуги» должно приравниваться к предоставлению оригиналов таких документов. Никита Чаплин считает, что это значительно упростит многие вопросы и избавит от необходимости носить с собой оригиналы документов, удостоверяющих личность.