В Минтруде объяснили, какие числа в мае будут выходными в 2023 году

Представители Минтруда опубликовали официальные дни отдыха в России в мае. По данным ведомства, длинные выходные ожидают жителей страны уже с начала месяца.
Нерабочим в 2023 году станет 1 мая. Затем со 2 по 5 число придется возобновить привычный график. После этого с 6 по 9 мая граждан РФ ожидает недлительный отдых. Однако последующая трудовая неделя окажется короткой — с 10 по 12 мая.
Стоит отметить, что ранее в партии «Новые люди» предлагали сделать дни со 2 по 5 мая праздничными. Однако в Совете Федерации не оценили такую инициативу. Представитель организации Иван Абрамов заявил, что это является «популизмом» со стороны фракции.