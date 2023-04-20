В Минтруде объяснили, какие числа в мае будут выходными в 2023 году

Нерабочим в 2023 году станет 1 мая. Затем со 2 по 5 число придется возобновить привычный график. После этого с 6 по 9 мая граждан РФ ожидает недлительный отдых. Однако последующая трудовая неделя окажется короткой — с 10 по 12 мая.