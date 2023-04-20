Спрос на преподавателей китайского среди россиян значительно вырос в марте 2023 года

Соответствующая информация была обнародована 20 апреля, в четверг. Этот факт свидетельствует о том, что интерес к Юго-Восточной Азии в России сильно вырос. Это может быть связано с недавним официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, отметили в материале. Помимо китайского, довольно востребованным в стране становится и корейский язык, подчеркивается в сообщении онлайн-сервиса.