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Спрос на преподавателей китайского среди россиян значительно вырос в марте 2023 года

Общество
Спрос на преподавателей китайского среди россиян значительно вырос в марте 2023 года

Спрос на преподавателей китайского языка на треть увеличился в марте 2023 года в России. Такие выводы следуют из опроса онлайн-сервиса «Профи».

Соответствующая информация была обнародована 20 апреля, в четверг. Этот факт свидетельствует о том, что интерес к Юго-Восточной Азии в России сильно вырос. Это может быть связано с недавним официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, отметили в материале. Помимо китайского, довольно востребованным в стране становится и корейский язык, подчеркивается в сообщении онлайн-сервиса.

Прежде стало известно, что университет МФТИ намерен ввести обязательное изучение китайского языка для обучающихся учреждения.
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