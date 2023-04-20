«Большое счастье»: Заслуженный артист России Сергей Куприк рассказал о весенних каникулах детей Донбасса в Геленджике

Оздоровительный курс в Краснодарском крае прошли дети и жены военнослужащих. Они посетили достопримечательности Геленджика, дельфинарий, «Сафари Парк» и совершили морскую прогулку на теплоходе «Глория». Куприк рассказал, что был рад увидеть улыбки ребят.