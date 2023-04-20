«Большое счастье»: Заслуженный артист России Сергей Куприк рассказал о весенних каникулах детей Донбасса в Геленджике

Заслуженный артист России Сергей Куприк организовал весенние каникулы в Геленджике для 60 жителей Луганской и Донецкой народных республик.
Оздоровительный курс в Краснодарском крае прошли дети и жены военнослужащих. Они посетили достопримечательности Геленджика, дельфинарий, «Сафари Парк» и совершили морскую прогулку на теплоходе «Глория». Куприк рассказал, что был рад увидеть улыбки ребят.
«Это большое счастье, хотя бы на время подарить им это чувство спокойствия. А это самое главное, что у нас получилось подарить им приятные эмоции», — подчеркнул заслуженный артист России.
В организации поездки также приняли участие супруга певца Екатерина, представители его штаба в Луганске, «Русский центр» в Донбассе и прихожане Храма Черниговской иконы Божьей Матери в селе Санино Владимирской области.
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