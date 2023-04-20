Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Большое счастье»: Заслуженный артист России Сергей Куприк рассказал о весенних каникулах детей Донбасса в Геленджике

Общество
«Большое счастье»: Заслуженный артист России Сергей Куприк рассказал о весенних каникулах детей Донбасса в Геленджике

Заслуженный артист России Сергей Куприк организовал весенние каникулы в Геленджике для 60 жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Оздоровительный курс в Краснодарском крае прошли дети и жены военнослужащих. Они посетили достопримечательности Геленджика, дельфинарий, «Сафари Парк» и совершили морскую прогулку на теплоходе «Глория». Куприк рассказал, что был рад увидеть улыбки ребят.

«Это большое счастье, хотя бы на время подарить им это чувство спокойствия. А это самое главное, что у нас получилось подарить им приятные эмоции», — подчеркнул заслуженный артист России.
«Большое счастье»: Заслуженный артист России Сергей Куприк рассказал о весенних каникулах детей Донбасса в Геленджике

В организации поездки также приняли участие супруга певца Екатерина, представители его штаба в Луганске, «Русский центр» в Донбассе и прихожане Храма Черниговской иконы Божьей Матери в селе Санино Владимирской области.

Жители Пермского края отправили новую партию гумпомощи для участников СВО на Украине. Об этом ранее сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.
весенние каникулы геленджик дети донбасса ЛНР и ДНР заслуженный артист россии сергей куприк
Военкоры ФАН