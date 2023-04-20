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Директор ИСАА МГУ Маслов: Китайский язык догонит по популярности английский в России через десять лет

Общество
Директор ИСАА МГУ Маслов: Китайский язык догонит по популярности английский в России через десять лет

Китайский язык станет таким же популярным в России, как и английский через десять лет. Об этом сообщил РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Маслов уверен, что китайский язык будет частью повседневного знания, которым необходимо в будущем овладеть каждому образованному человеку. Также он подчеркнул, что это знание особенно станет полезным тем людям, которые в работе связаны с большим потоком информации.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Волгограде планируют назвать улицу и школу именем Мао Цзэдуна. Инициатива принадлежит депутату Волгоградской областной думы Руслану Шарифову.
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