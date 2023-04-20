Директор ИСАА МГУ Маслов: Китайский язык догонит по популярности английский в России через десять лет

Китайский язык станет таким же популярным в России, как и английский через десять лет. Об этом сообщил РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Маслов уверен, что китайский язык будет частью повседневного знания, которым необходимо в будущем овладеть каждому образованному человеку. Также он подчеркнул, что это знание особенно станет полезным тем людям, которые в работе связаны с большим потоком информации.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Волгограде планируют назвать улицу и школу именем Мао Цзэдуна. Инициатива принадлежит депутату Волгоградской областной думы Руслану Шарифову.