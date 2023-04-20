Уфолог Валерий Уваров назвал причину загадочной вспышки в небе над Киевом

Власти Украины постараются использовать загадочную вспышку в небе над Киевом в информационной борьбе против РФ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.
По словам эксперта, жители Киева минувшим вечером увидели в небе взрыв метеорита. Однако, в главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины случившееся объяснили «вхождением космического тела в плотные слои атмосферы». По мнению специалиста, для такой расплывчатой формулировки есть своя причина.
«Они так отвечают, потому что, во-первых, не знают, что это такое, а, во-вторых, пытаются сейчас понять, как это событие можно использовать в качестве инфоповода в своей информационной борьбе с Россией», — сказал эксперт.
Валерий Уваров также подчеркнул, что в небе над Киевом имело место именно падение метеорита. Аналогичное событие произошло недавно между югом Британии и севером Франции.
«Это однозначно — падение метеорита и его уничтожение с помощью специальной установки. Такая же сбила Челябинский метеорит, а до этого Витимский, и Тунгусский. Разница масштабов этих событий объясняется только величиной этих тел», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он напомнил, что уже давно писал о существовании на нашей планете специальной системы, призванной защищать жителей Земли от подобных угроз из космоса. При активации подобного комплекса на перехват небесному телу направляются объекты, так называемые терминаторы.
«Данный метеорит был уничтожен двумя терминаторами. На это указывают две вспышки. Обычно, метеорит, входя в атмосферу, сгорает постепенно, рассыпаясь на кусочки. Вариант вхождения, при котором тело движется, а потом следует вспышка, указывает на то, что оно было уничтожено с помощью терминатора», — подытожил уфолог.
Ранее жители Киева сообщали о яркой вспышке в небе над городом. После этого происшествия в столице Украины заработала воздушная тревога.