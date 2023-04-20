Синоптик Александр Колесов спрогнозировал дальнейшее потепление в Петербурге

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что с каждым днем в городе будет становиться все теплее. Также он отметил, что вскоре намечается потепление. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Погода и дальше будет радовать петербуржцев, так как определяет ее антициклон. Сегодня в городе слабый западный ветер. В течение дня появится еще больше облаков.
«Должно быть немного холоднее вчерашних плюс 13 градусов, но сухо и тихо», — написал Колесов в своем Telegram-канале.
Ранее синоптик Михаил Леус предсказал холодный апрель в Петербурге. По его словам, температура не будет подниматься выше пяти градусов.