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Синоптик Александр Колесов спрогнозировал дальнейшее потепление в Петербурге

Общество
Синоптик Александр Колесов спрогнозировал дальнейшее потепление в Петербурге

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что с каждым днем в городе будет становиться все теплее. Также он отметил, что вскоре намечается потепление. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Погода и дальше будет радовать петербуржцев, так как определяет ее антициклон. Сегодня в городе слабый западный ветер. В течение дня появится еще больше облаков.

«Должно быть немного холоднее вчерашних плюс 13 градусов, но сухо и тихо», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Ранее синоптик Михаил Леус предсказал холодный апрель в Петербурге. По его словам, температура не будет подниматься выше пяти градусов.
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