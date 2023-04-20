Уголовное дело возбудили в Самарской области после отравления двоих человек угарным газом

По версии следствия, причиной чрезвычайного происшествия могло быть некачественное обслуживание внутридомового газового оборудования. Сотрудники СК уже дважды исследовали место происшествия, изъяли документацию в газовой компании, назначили две судмедэкспертизы и комплексную технологическую экспертизу, поделились в пресс-службе ведомства.