Уголовное дело возбудили в Самарской области после отравления двоих человек угарным газом

Двое жителей города Отрадный Самарской области умерли в результате отравления угарным газом. По факту их смерти правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.
Как сообщает информационный портал «ВолгаНьюс», 16 апреля текущего года 35-летний мужчина и 25-летняя женщина, находясь в квартире на ул. Первомайской, 42, погибли, отравившись угарным газом.
По версии следствия, причиной чрезвычайного происшествия могло быть некачественное обслуживание внутридомового газового оборудования. Сотрудники СК уже дважды исследовали место происшествия, изъяли документацию в газовой компании, назначили две судмедэкспертизы и комплексную технологическую экспертизу, поделились в пресс-службе ведомства.