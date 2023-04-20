Форварда «Аль-Насра» Роналду могут выслать из Саудовской Аравии из-за неприличного жеста

Нападающий саудовской «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал неприличный жест после того, как его команда уступила в матче 25-го тура национального чемпионата. После этого адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск в суд против футболиста, о чем сообщила в личном Twitter-аккаунте.
Игра состоялась во вторник, 18 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». При этом в концовке матча болельщики указанного клуба начали скандировать имя аргентинского форварда Лионеля Месси, чем вывели 38-летнего португальца из себя.
В ответ Роналду показал непристойный жест, схватив себя за пах. Это произошло, когда спортсмен уходил в подтрибунное помещение.
«Его поведение считается проявлением публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем», — указала юрист.
Ранее нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане оштрафовали на 350 тысяч евро. Причиной послужила драка футболиста с товарищем по команде Лероем Сане.