Форварда «Аль-Насра» Роналду могут выслать из Саудовской Аравии из-за неприличного жеста

Нападающий саудовской «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал неприличный жест после того, как его команда уступила в матче 25-го тура национального чемпионата. После этого адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск в суд против футболиста, о чем сообщила в личном Twitter-аккаунте.