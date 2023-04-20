ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка в четверг утром. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики при СЦКК.
Обстрел велся со стороны Дылеевки в 10:40. Всего было выпущено три артиллерийских снаряда «натовского» калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району.
В воскресенье ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику 15 раз. Под удар попали Горловка, Донецк, Макеевка и Еленовка. Всего было выпущено 80 боеприпасов.
Ранее один человек погиб в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины. В среду украинские войска обстреляли ее из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».