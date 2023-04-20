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Адмирал Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом РФ

Армия
Адмирал Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом РФ

Адмирал Виктор Лиина рассматривается как кандидат на пост командующего Тихоокеанским флотом Росси, об этом источник сообщил РИА Новости.

Стоит отметить, что адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего ТОФ в связи с тем, что достиг максимального возраста нахождения на военной службе. Ему недавно исполнилось 56 лет.

Ранее Лиина с 2019 по 2021 год занимал должность заместителя начальника Генштаба. С октября 2021 года он командовал Балтийским флотом.

Ранее стало известно, что бывший командующий флотом адмирал Сергей Авакянц назначен главой штаба, который курирует работу в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
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