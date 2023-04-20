«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага»: депутат Толмачев объяснил, возможно ли внедрение китайского языка в школы РФ

В современном мире Китай занимает одну из лидирующих позиций, наряду с другими крупными державами. Все больше товаров, поставляемых из КНР, появляется на полках в России. Предполагая, каким возможно будущее, многие эксперты сходятся во мнении, что следует изучать китайский язык и активно внедрять его в образовательные программы.
Стоит ли реорганизовать школы России для обучения иностранного языка, к примеру, заменив повсеместное изучение английского на китайский? На эту тему поразмышлял депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев в авторской колонке для ФАН.
Сперва нужно заняться подготовкой преподавателей. Колонка Александра Толмачева
Очевидно, что специалисты-китаисты, равно как и арабисты, и говорящие на основных языках Индии, нам понадобятся. Конечно, количество тех, кто учит языки дружественных стран, нужно наращивать. Другое дело, что это не стоит превращать в кампанейщину, срочно изымая английский или немецкий из программ.
Те, кто учит европейские языки, должны спокойно закончить курс, а для желающих переключиться на Восток можно создать факультативы. Но прежде чем говорить об этом всерьез, нужно озаботиться подготовкой преподавателей, которые будут работать в школе и должны быть профессионально подготовлены. Как говорят те же китайцы: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага».
Итак, назрело ли подобное решение? Да. Нужно ли проводить его в жизнь очертя голову? Нет.