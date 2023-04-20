«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага»: депутат Толмачев объяснил, возможно ли внедрение китайского языка в школы РФ

Те, кто учит европейские языки, должны спокойно закончить курс, а для желающих переключиться на Восток можно создать факультативы. Но прежде чем говорить об этом всерьез, нужно озаботиться подготовкой преподавателей, которые будут работать в школе и должны быть профессионально подготовлены. Как говорят те же китайцы: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага».