Bloomberg: Власти Украины готовы передать госсобственность в руки инвесторов по грандиозным «скидкам»

Власти Украины приняли решение продать часть госсобственности страны. Сразу на несколько объектов установлены низкие цены. Об этом сообщило издание Bloomberg.
По данным журналистов, инвесторы могут получить Одесский припортовой завод. Помимо этого, желающим предлагают приобрести производителя титана United Mining. Также можно вложить деньги в покупку Запорожского титано-магниевого завода, производство инсулина Indar и ПАО «Центрэнерго».
Общая стоимость с учетом земли составит 590 долларов. Однако, как отмечают авторы статьи, инвесторы не спешат приобретать украинские предприятия. По мнению специалистов, единственная цель, с которой можно купить организации, — это «желание поддержать Украину».
Ранее стало известно, что Польша предложила Европейскому союзу запретить ввоз продовольствия с территории Украины. По сообщениям RT со ссылкой на источники, в список войдут мед, сахар и ряд других.