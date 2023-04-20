Компания Group-IB будет работать в России под брендом F.A.С.С.T.

Пресс-служба Group-IB сообщила о том, что российские акционеры, топ-менеджмент и генеральный директор Валерий Баулин выкупили активы компании в России. Бренд теперь продолжит работу под именем F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies).
В сообщении пресс-службы написано, что в рамках диверсификации бизнеса российские активы компании по кибербезопасности Group-IB продолжат работу под новым брендом — Fight Against Cybercrime Technologies (F.A.С.С.T.).Отныне новыми учредителями компании будут основатель Group-IB Илья Сачков (37,5%), инвестиционная компания «Альтера Капитал» (25%), Алексей Козырев (15%), «Киберинвест» (12,5%) и генеральный директор F.A.С.С.T. Валерий Баулин (10%). Информация о сумме продажи не разглашается.
Диверсификация активов Group-IB в России началась в июле прошлого года. Контракты учредителей с клиентами, а также продукты, разработанные в стране, сохраняются. Переход компании на новое имя завершится полностью до конца нынешнего года.
Прежде «Ридус» сообщал о том, что объявлена дата возвращения обновленных магазинов Zara в Россию.