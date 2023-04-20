Дни Санкт-Петербурга стартовали в столице Белоруссии

На Дни Санкт-Петербурга в Минске прибыли члены петербургской делегации. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Члены делегации уверены, что диалог с белорусскими коллегами способствует укреплению плодотворных внешних связей Северной столицы и поможет усилить работу дальнейшей интеграции.
В рамках встречи состоится заседание Совета делового сотрудничества между правительством Петербурга и правительством Республики Белоруссия. Также будет организовано знакомство с жителями блокадного Ленинграда, проживающими на территории Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко назвал производственную кооперацию ключевым направлением в отношениях с РФ. Он отметил, что количество торговых операций напрямую влияет на успешность экономического сотрудничества.