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Дни Санкт-Петербурга стартовали в столице Белоруссии

Политика
Дни Санкт-Петербурга стартовали в столице Белоруссии

На Дни Санкт-Петербурга в Минске прибыли члены петербургской делегации. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Члены делегации уверены, что диалог с белорусскими коллегами способствует укреплению плодотворных внешних связей Северной столицы и поможет усилить работу дальнейшей интеграции.

В рамках встречи состоится заседание Совета делового сотрудничества между правительством Петербурга и правительством Республики Белоруссия. Также будет организовано знакомство с жителями блокадного Ленинграда, проживающими на территории Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко назвал производственную кооперацию ключевым направлением в отношениях с РФ. Он отметил, что количество торговых операций напрямую влияет на успешность экономического сотрудничества.
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