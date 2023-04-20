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Politico: Разногласия Франции и Польши осложнили закупку боеприпасов для Украины

Политика
Politico: Разногласия Франции и Польши осложнили закупку боеприпасов для Украины

Разногласия между Польшей и Францией осложнили переговоры о закупах Евросоюзом боеприпасов для Украины, что вылилось во взаимные обвинения дипломатов. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракты на покупку боеприпасов нужно заключать только с компаниями ЕС. Представители других членов Евросоюза считают, что в список нужно включить компании из США и Великобритании.

Politico отмечает, что посол Франции в Евросоюзе раскритиковал польского дипломата за заявления о том, что Париж препятствовал заключению завершающей сделки. Польский посол в ответ заявил, что французская сторона лишь усложняет переговоры.

Издание выяснило, что Швеция пыталась урегулировать спор и предложила новый вариант соглашения. Однако его не подписали.

Ранее стало известно, что Запад отверг «срочные» запросы Киева по поставкам ракет. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».
польша Украина франция евросоюз боеприпасы
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