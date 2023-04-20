Politico: Разногласия Франции и Польши осложнили закупку боеприпасов для Украины

Разногласия между Польшей и Францией осложнили переговоры о закупах Евросоюзом боеприпасов для Украины, что вылилось во взаимные обвинения дипломатов. Об этом сообщает Politico.
Утверждается, что спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракты на покупку боеприпасов нужно заключать только с компаниями ЕС. Представители других членов Евросоюза считают, что в список нужно включить компании из США и Великобритании.
Politico отмечает, что посол Франции в Евросоюзе раскритиковал польского дипломата за заявления о том, что Париж препятствовал заключению завершающей сделки. Польский посол в ответ заявил, что французская сторона лишь усложняет переговоры.
Издание выяснило, что Швеция пыталась урегулировать спор и предложила новый вариант соглашения. Однако его не подписали.
Ранее стало известно, что Запад отверг «срочные» запросы Киева по поставкам ракет. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».