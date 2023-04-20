Украинская певица Лобода заявила, что оставила «большую карьеру» в России

Сбежавшей из России певице Светлане Лободе пришлось пожертвовать многим, включая успешную карьеру и огромный заработок, ради поддержки киевского режима. На это артистка пожаловалась в одном из своих последних интервью.
Как отметила исполнительница, за границей она «начала все с нуля». В настоящее время звезда дает концерты, жертвуя часть выручки на благотворительность и помощь украинской армии.
«Прекратила свою большую карьеру, прекратила туры. Большие заработки оставила в прошлом», — цитировало певицу издание StarHit.
Лобода добавила, что старается не реагировать на постоянную критику в социальных сетях. По словам артистки, возвращаться в Россию она не собирается.
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров покинул родную страну и уехал во Францию. До этого актер и его супруга Ольга Васильева высказались против проведения спецоперации по защите Донбасса.