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Украинская певица Лобода заявила, что оставила «большую карьеру» в России

Шоу-бизнес
Украинская певица Лобода заявила, что оставила «большую карьеру» в России

Сбежавшей из России певице Светлане Лободе пришлось пожертвовать многим, включая успешную карьеру и огромный заработок, ради поддержки киевского режима. На это артистка пожаловалась в одном из своих последних интервью.

Как отметила исполнительница, за границей она «начала все с нуля». В настоящее время звезда дает концерты, жертвуя часть выручки на благотворительность и помощь украинской армии.

«Прекратила свою большую карьеру, прекратила туры. Большие заработки оставила в прошлом», — цитировало певицу издание StarHit.

Лобода добавила, что старается не реагировать на постоянную критику в социальных сетях. По словам артистки, возвращаться в Россию она не собирается.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров покинул родную страну и уехал во Францию. До этого актер и его супруга Ольга Васильева высказались против проведения спецоперации по защите Донбасса.
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