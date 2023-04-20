Политолог Артур Атаев: исчерпание санкций ЕС — очень плохой знак для России

Как сообщила американская газета Financial Times, в Евросоюзе полагают, что с новыми санкциями против РФ «покончено», так как сферы экономики РФ, еще незатронутые ограничениями, критически важны для ряда стран ЕС. По мнению политолога Артура Атаева, исчерпание европейских санкций — очень плохой знак для России.
«Мы закончили. Если мы введем больше санкций против РФ, то в них будет больше исключений, чем мер», — сообщило Financial Times со ссылкой на анонимного европейского чиновника.
Судя по утечкам из Брюсселя, многие еврочиновники указывают, что те сферы российской экономики, которые еще не затронуты санкциями, являются жизненно важными для некоторых европейских стран, поэтому на ограничения в отношении их будет налагаться вето.
Как сообщили чиновники Евросоюза, работающие над следующим, 11-м пакетом санкций, новые рестрикции ЕС в отношении России, скорее всего, ограничатся увеличением перечня лиц и мерами, ужесточающими уже действующие санкции «путем закрытия лазеек». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что целью нового пакета санкций против РФ станет ужесточение борьбы с обходом ограничений, принятых ранее.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, исчерпав меры экономического давления на РФ, западные страны могут взяться за подрыв нашей государственности.
«На мой взгляд, это — очень опасный симптом. По сути, утечка из Брюсселя говорит о том, что системные, легитимные методы противостояния России у Евросоюза исчерпаны. А это означает, что настает пора использовать против нас не легитимные методы. Не секрет, что некоторые санкции Европа объявляла не только против России, но и против себя — это делалось под диктовку Соединенных Штатов, которым все эти санкции очень выгодны. А теперь, когда легитимные методы исчерпаны, Запад попытается начать подрывать Россию изнутри — так, как в свое время подрывали Российскую империю, а позднее Советский союз», — указал Атаев.
По мнению аналитика, в арсенале Запада есть целый набор таких политических инструментов.
«Теперь они наверняка попытаются "включать" национальный вопрос, эскалацию напряженности внутри наших элит, способствовать их разделению, возникновению конфликтов и т. д. Повторяю — это очень опасный симптом, потому что Запад, если он встает на путь не легитимных методов уничтожения соперника, он, как правило, на этом пути не останавливается. Если в легитимных вопросах политического давления, таких как санкции, западные державы еще могут остановиться, то в плане подрыва государственности этого не происходит», — считает политолог.
Как правило, к процессу подрыва государственности в странах-соперниках подключаются лучшие интеллектуальные ресурсы Запада, а также политические, военные, экономические и т. д.
«С этого момента нам нужно готовиться к действительно серьезному противостоянию. Нам нужны надежные инструменты консолидации общества, окончательная "зачистка" агентов влияния Запада внутри страны и т. д. Нам нужно четко понять, что у нас идет, по сути, национально-освободительное движение на территориях исторической России, которые до последнего времени считались украинскими. Для полной консолидации общества, нашим властям нужны новые формулировки, какие-то понятные месседжи, сплачивающие мотивы. До общества нужно донести простую мысль, что наши враги хотят на корню уничтожить все, что, по их мнению, "не так дышит", как нужно им. А Россия сейчас как раз "дышит не так" — не в ту сторону и не тем тактом. Так что за фактическим исчерпанием санкций нам стоит ожидать еще более суровых шагов Запада против России», — заключил аналитик.
Напомним, вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине западные страны резко усилили санкционное давление на РФ. Ограничения принимались как отдельными государствами, так и объединениями стран. За год с небольшим Евросоюз ввел против РФ уже десять пакетов санкций. Это спровоцировало рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. По словам российского лидера Владимира Путина, «западные санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике».