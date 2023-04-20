Политолог Артур Атаев: исчерпание санкций ЕС — очень плохой знак для России

Напомним, вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине западные страны резко усилили санкционное давление на РФ. Ограничения принимались как отдельными государствами, так и объединениями стран. За год с небольшим Евросоюз ввел против РФ уже десять пакетов санкций. Это спровоцировало рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. По словам российского лидера Владимира Путина, «западные санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике».