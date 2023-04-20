Общественники ЦАР уличили руководство французской компании Total в нарушении условий продажи активов

Банги, 20 апреля. Представители центральноафриканской гражданской платформы «Республиканский фронт» осудили прекращение поставок топлива в страну французской компанией Total, а также нарушение нескольких пунктов соглашений с правительством.
Ранее руководство корпорации заявило об уходе из республики и передаче всех активов ливийской организации Tamoil. Решение связано с растущими долговыми обязательствами холдинга.
Участники платформы отметили, что французский гигант Total нарушил ряд пунктов соглашения с правительством ЦАР. В их числе обеспечение бесперебойных поставок топлива и создание полноценной сети заправочных станций по всей стране.
По мнению представителей «Республиканского фронта», компания бывшей метрополии намеренно покинула государственный рынок и подорвала снабжение для создания напряженности и распространения хаоса в республике. По их словам, инициатива является частью плана властей в Париже по дестабилизации региона.
Ранее Total Energie неоднократно оказывалась в центре скандалов. Французский гигант провоцировал нехватку топлива посредством перенаправления конголезского сырья, которое предназначалось для ЦАР, в Уганду.
Кроме того, европейская компания множество раз пользовалась положением монополиста на рынке республики. Руководство организации намеренно завышало цены на углеводороды и пыталось создать искусственный дефицит нефтепродуктов.