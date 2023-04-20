Корпорация «Газпром» выступила за либерализацию цен на газ для отечественной промышленности

Госкорпорация «Газпром» выступила за либерализацию оптовых цен на газ для промышленников в отдельных регионах России. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя компании Виталия Маркелова.
Компания рассчитывает, что переход на свободные цены внутри России позволит компенсировать потери от падения экспорта голубого топлива. Помимо этого, «Газпром» предложил ввести сезонные дифференциации оптовых цен на газ и запустить системы коммерческих балансировок.
Маркелов отметил, что на данный момент корпорация реализует газ по тарифу, который устанавливается Федеральной антимонопольной службой. Теперь у них нет возможности предлагать скидки и переманивать потребителей в отличие от таких компаний, как НОВАТЭК.
Ранее корпорация «Газпром» заявила, что Евросоюз смог пережить прошедшую зиму за счет теплой погоды. Однако ЕС может столкнуться с проблемами заполнения хранилищ к следующему сезону.