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Не менее 18 детей пострадали в аварии на трассе Бишкек — аэропорт Манас

Происшествия
Не менее 18 детей пострадали в аварии на трассе Бишкек — аэропорт Манас

В Кыргызстане по дороге в аэропорт Манас перевернулся автобус с детьми на трассе между столицей и аэропортом. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье. По данным очевидцев, в автобус врезался микроавтобус компании GoBus.

Всего в автобусе было 18 несовершеннолетних. В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что детей госпитализировали. Четверо из них в настоящий момент находятся в реанимации, один — в крайне тяжелом состоянии. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее в Ростовской области перевернулся автобус. В салоне автотранспортного средства находились 32 пассажира.
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