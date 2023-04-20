Не менее 18 детей пострадали в аварии на трассе Бишкек — аэропорт Манас

Всего в автобусе было 18 несовершеннолетних. В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что детей госпитализировали. Четверо из них в настоящий момент находятся в реанимации, один — в крайне тяжелом состоянии. Других подробностей происшествия пока нет.