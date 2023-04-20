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Представитель ливийской армии опроверг слухи о поддержке СБР в Судане

Весь мир
Представитель ливийской армии опроверг слухи о поддержке СБР в Судане

Триполи, 20 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари опроверг слухи о поддержке одной из сторон конфликта в Судане, пишет Sputnikarabic.

«Мы были, есть и останемся за стабильность государства Судан, его безопасность и сохранность его подлинного арабо-африканского народа», — сказал Аль-Мисмари.

Он также отметил, что в настоящее время ЛНА поддерживает контакты с заинтересованными сторонами и согласны содействовать мирным переговорам между ВС республики и Силами быстрого реагирования.

«Мы готовы выступить посредником между братьями из Судана, с целью прекратить военные действия», — добавил Аль-Мисмари.

ЛНА призвала к учреждению объединенного посреднического комитета, состоящего из Лиги арабских государств и Африканского союза. Целью данного совета будет являться сотрудничество для возобновления переговоров и достижения мира в регионе.

«Мы призываем всех братьев нашего соседнего государства, с которым нас соединяют общие исторические и судьбоносные узы, присоединиться к поддержанию единства, стабильности и восстановлению безопасности для нашего народа и братьев в Республике Судан», — сказано в заявлении ЛНА.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Дагло (Хамедти) призвал международное сообщество оказать помощь в достижении демократии в Судане.
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