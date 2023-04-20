Гречневая крупа и рис подешевели в Курганской области

Эксперты Свердловскстата зафиксировали снижение цен на ряд продовольственных товаров в Зауралье.
По данным ведомства, за последнюю неделю цена за килограмм гречневой крупы в Курганской области упала на 3% (до 90 рублей). Примерно так же снизилась стоимость риса (до 115 рублей за килограмм). На 2% подешевели картофель (до 27 рублей за килограмм), свежемороженая рыба (до 184 рублей за килограмм), сообщает УралПолит.Ru.
Овощные консервы для детского питания тоже упали в цене на 2% (до 716 рублей за килограмм). Отмечается, что из непродовольственных товаров в Курганской области на 1%, (до 58 рублей за литр) за неделю стало дешевле дизельное топливо.