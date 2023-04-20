Гречневая крупа и рис подешевели в Курганской области

По данным ведомства, за последнюю неделю цена за килограмм гречневой крупы в Курганской области упала на 3% (до 90 рублей). Примерно так же снизилась стоимость риса (до 115 рублей за килограмм). На 2% подешевели картофель (до 27 рублей за килограмм), свежемороженая рыба (до 184 рублей за килограмм), сообщает УралПолит.Ru.