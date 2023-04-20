Неизвестные похитили мать помощника сенатора Андрея Шевченко и требуют за нее 2 миллиона рублей

По сообщениям Telegram-канала 112, помощнице Елене позвонили с неизвестного номера. Злоумышленник рассказал о том, что ее мать находится в плену. Он назвал большое количество личных данных — сумму накоплений семьи. Возращение родственницы обойдется в два миллиона рублей.