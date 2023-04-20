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Неизвестные похитили мать помощника сенатора Андрея Шевченко и требуют за нее 2 миллиона рублей

Происшествия
Неизвестные похитили мать помощника сенатора Андрея Шевченко и требуют за нее 2 миллиона рублей

Мать помощника сенатора Оренбургской области Андрея Шевченко была похищена. Злоумышленники требуют за женщину выкуп в размере двух миллионов рублей.

По сообщениям Telegram-канала 112, помощнице Елене позвонили с неизвестного номера. Злоумышленник рассказал о том, что ее мать находится в плену. Он назвал большое количество личных данных — сумму накоплений семьи. Возращение родственницы обойдется в два миллиона рублей.

После обращения в полицию, правоохранителям удалось выяснить, что путь женщины прерывается на Ленинградском вокзале, хотя она не покупала билетов. По версии профильных органов, неизвестные выманили женщину обманом.

Напомним, что ранее суд признал вину руководителя управления ЖКХ администрации Оренбурга в деле о гибели ребенка. Мужчину отправили под домашний арест.
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