Бои продолжаются в западных кварталах Бахмута (Артемовска). О ситуации в населенном пункте рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бои носят ожесточенный характер. Тем не менее бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться вперед.
«Причем и днем, и ночью», — добавил Пушилин.
«Музыканты» ранее эвакуировали из Бахмута (Артемовска) очередную группу мирных жителей, которые не могли самостоятельно покинуть город. Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили людей продовольствием и кровом.
Под контроль «оркестра» также перешло здание бывшей швейной фабрики, которое являлось мощным укрепрайоном ВСУ. Освобождение Бахмута (Артемовска) ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Российским бойцам удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.