Дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона писал, что США и союзники готовят Украину к началу контрнаступления. Утверждается, что оно состоится 30 апреля.
Рогов сообщил РИА Новости, что, с учетом преклонения киевского режима перед фашистами, не исключено, что дата контрнаступления может быть приурочена к смерти их идейного лидера. Он указал, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ.
Глава движения выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу Гитлера. По его мнению, украинские войска ждет такой же разгром, как и армию нацистской Германии.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев уже начал вести наступательные действия. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».