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Ritsaus Bureau: Дания и Нидерланды поставят в зону украинского конфликта 14 танков Leopard 2

Армия
Ritsaus Bureau: Дания и Нидерланды поставят в зону украинского конфликта 14 танков Leopard 2

Украинская армия в скором времени получит очередную партию западных танков Leopard 2. Соответствующую информацию распространило датское агентство Ritsaus Bureau.

В материале указано, что боевую технику в зону конфликта поставят Копенгаген совместно с Амстердамом. При этом киевским властям передадут 14 танков модели Leopard 2, однако точная дата в настоящее время не раскрывается.

Меж тем стало известно, что позиция южнокорейского правительства относительно снабжения ВСУ вооружениями «будет зависеть от Москвы». Такое заявление сделали представители администрации президента республики.
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