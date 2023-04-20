Ritsaus Bureau: Дания и Нидерланды поставят в зону украинского конфликта 14 танков Leopard 2

Украинская армия в скором времени получит очередную партию западных танков Leopard 2. Соответствующую информацию распространило датское агентство Ritsaus Bureau.
В материале указано, что боевую технику в зону конфликта поставят Копенгаген совместно с Амстердамом. При этом киевским властям передадут 14 танков модели Leopard 2, однако точная дата в настоящее время не раскрывается.
Меж тем стало известно, что позиция южнокорейского правительства относительно снабжения ВСУ вооружениями «будет зависеть от Москвы». Такое заявление сделали представители администрации президента республики.