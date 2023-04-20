Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Космическое агентство Украины назвало вчерашнюю вспышку над Киевом «высокоэнергетическим акустическим событием»

Происшествия
Космическое агентство Украины назвало вчерашнюю вспышку над Киевом «высокоэнергетическим акустическим событием»

Космическое агентство Украины прокомментировало вчерашнюю вспышку над Киевом, сообщает издание «Страна». Это ни что иное, как «высокоэнергетическое акустическое событие, связанное с входом космического тела в плотные слои атмосферы».

Вспышка появилась по причине падения на Землю космического спутника NASA. Вчера во избежание жертв от падений обломков на землю объявили воздушную тревогу, заявил начальник киевской военной администрации Сергей Попко. Однако система противовоздушной обороны не сработала.

Прежде жители Киевской области сообщили о вспышке в небе. По предварительным данным, произошло два взрыва.
киев киевская область вспышка взрыв спутник
Военкоры ФАН