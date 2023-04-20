Космическое агентство Украины назвало вчерашнюю вспышку над Киевом «высокоэнергетическим акустическим событием»

Космическое агентство Украины прокомментировало вчерашнюю вспышку над Киевом, сообщает издание «Страна». Это ни что иное, как «высокоэнергетическое акустическое событие, связанное с входом космического тела в плотные слои атмосферы».
Вспышка появилась по причине падения на Землю космического спутника NASA. Вчера во избежание жертв от падений обломков на землю объявили воздушную тревогу, заявил начальник киевской военной администрации Сергей Попко. Однако система противовоздушной обороны не сработала.
Прежде жители Киевской области сообщили о вспышке в небе. По предварительным данным, произошло два взрыва.