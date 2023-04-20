Самолет с дырявым топливным баком чуть не взлетел в небо в Пулково

Инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в четверг, 20 апреля. У летательного аппарата потекло топливо на рулежной дорожке, отмечается в сообщении. В самолете на тот момент находились три члена экипажа и 18 пассажиров: из Северной столицы они должны были вылететь в Нарьян-Мар. После обнаружения неисправности на ВПП сразу же подъехали машины пожарной и скорой помощи.