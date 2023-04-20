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Самолет с дырявым топливным баком чуть не взлетел в небо в Пулково

Происшествия
Самолет с дырявым топливным баком чуть не взлетел в небо в Пулково

Самолет с дырявым топливным баком остановили на взлетно-посадочной полосе за несколько секунд до взлета. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в четверг, 20 апреля. У летательного аппарата потекло топливо на рулежной дорожке, отмечается в сообщении. В самолете на тот момент находились три члена экипажа и 18 пассажиров: из Северной столицы они должны были вылететь в Нарьян-Мар. После обнаружения неисправности на ВПП сразу же подъехали машины пожарной и скорой помощи.

Ранее сотрудники таможни в Пулково обнаружили два молочных бивня мамонта у китаянки. Об этом сообщалось 18 апреля.
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