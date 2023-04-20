Польша предлагает ЕС не ограничиваться запретом на поставки зерна из Украины

После отказа европейских стран от украинского зерна, так как оно наносит урон их собственным рынкам, Польша выразила желание прекратить поставки другого продовольствия из Украины, в том числе птицы, сахара и фруктов. ЕС собирается принять «превентивные ограничения» также в отношении пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.