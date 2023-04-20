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Польша предлагает ЕС не ограничиваться запретом на поставки зерна из Украины

Политика
Польша предлагает ЕС не ограничиваться запретом на поставки зерна из Украины

Республика Польша предложила Европейскому союзу запретить не только импорт зерна из Украины, но и другие продукты питания. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.».

После отказа европейских стран от украинского зерна, так как оно наносит урон их собственным рынкам, Польша выразила желание прекратить поставки другого продовольствия из Украины, в том числе птицы, сахара и фруктов. ЕС собирается принять «превентивные ограничения» также в отношении пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Накануне Венгрия добилась разрешения на запрет ввоза украинского зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.
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