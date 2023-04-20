Польша предлагает ЕС не ограничиваться запретом на поставки зерна из Украины

Республика Польша предложила Европейскому союзу запретить не только импорт зерна из Украины, но и другие продукты питания. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.».
После отказа европейских стран от украинского зерна, так как оно наносит урон их собственным рынкам, Польша выразила желание прекратить поставки другого продовольствия из Украины, в том числе птицы, сахара и фруктов. ЕС собирается принять «превентивные ограничения» также в отношении пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.
Накануне Венгрия добилась разрешения на запрет ввоза украинского зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.