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«Парфюмер» из Москвы более двух лет совращал семилетнего сына коллеги

Происшествия
«Парфюмер» из Москвы более двух лет совращал семилетнего сына коллеги

Более 20 лет тюрьмы может получить 58-летний консультант «Лэтуаль» за совращение семилетнего сына коллеги. Мужчина делал это, когда оставался присматривать за ребенком.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, впервые москвич совершил преступление в 2021 году. В последствии подобные действия повторялись на протяжении более двух лет.

Ребенок боялся рассказать матери о случившемся, но все же решился. В результате этого женщина обратилась в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. В рамках разбирательства суд может приговорить его к 20 годам тюрьмы.

Ранее в Туве 15-летний подросток убил прохожего ударом ножа. По сообщениям RT, причиной этого инцидента стало нежелание горожанина покупать мальчику, который уже был пьян, спиртное.
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