«Парфюмер» из Москвы более двух лет совращал семилетнего сына коллеги

Ребенок боялся рассказать матери о случившемся, но все же решился. В результате этого женщина обратилась в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. В рамках разбирательства суд может приговорить его к 20 годам тюрьмы.