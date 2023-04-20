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В США назвали антироссийские санкции очередным примером хронически провальной тактики Запада

Политика
В США назвали антироссийские санкции очередным примером хронически провальной тактики Запада

Бахвальство администрации президента США Джо Байдена по вопросу антироссийских санкций «становится все более пустым», заявил старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по международной политике Тед Карпентер.

Рестрикции в отношении РФ не принял никто, кроме блока НАТО и некоторых давних партнеров Вашингтона в Восточной Азии, подчеркнул аналитик. Он обратил внимание, США вводили санкции против ряда стран, но результаты для Вашингтона оказывались разочаровывающими. Механизм ограничений — это пример хронически провальной тактики Запада, убежден специалист.

«Провал возглавляемой США стратегии против России не должен удивлять. Подобные кампании давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент внешней политики», — пишет Карпентер в журнале Antiwar.com.

Евросоюз больше не будет вводить новые санкций против России, поскольку в них будет больше исключений, чем мер. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
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