Бахвальство администрации президента США Джо Байдена по вопросу антироссийских санкций «становится все более пустым», заявил старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по международной политике Тед Карпентер.
Рестрикции в отношении РФ не принял никто, кроме блока НАТО и некоторых давних партнеров Вашингтона в Восточной Азии, подчеркнул аналитик. Он обратил внимание, США вводили санкции против ряда стран, но результаты для Вашингтона оказывались разочаровывающими. Механизм ограничений — это пример хронически провальной тактики Запада, убежден специалист.
«Провал возглавляемой США стратегии против России не должен удивлять. Подобные кампании давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент внешней политики», — пишет Карпентер в журнале Antiwar.com.
Евросоюз больше не будет вводить новые санкций против России, поскольку в них будет больше исключений, чем мер. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.