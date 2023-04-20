Алтайские полицейские спасли мужчину с эпилепсией

Сотрудники УГИБДД России по Алтайскому краю пришли на помощь больному жителю Камня-на-Оби.
Как пояснили в ведомстве, экипаж дорожно-патрульной службы заметил, что мужчина, ожидавший на остановке автобуса, вдруг потерял сознание и упал на тротуар. Автоинспекторы поняли, что у гражданина случился приступ эпилепсии, сообщает «Алтайская правда».
Стражи порядка моментально приступили к оказанию первой медицинской помощи и вызвали бригаду медиков. Прибывшие медработники похвалили полицейских за профессиональные действия, позволившие спасти жизнь больному.