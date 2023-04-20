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Миллиардер Илон Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании данных Twitter для обучения ИИ

Общество
Миллиардер Илон Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании данных Twitter для обучения ИИ

Американская компания Microsoft без разрешения использовала данные социальной сети Twitter, чтобы развить свою модель искусственного интеллекта. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.

Как отметил бизнесмен, в ходе обучения ИИ производитель программного обеспечения действовал нелегально. В связи с этим он пригрозил фирме судебным иском.

«Они тренировали незаконно, используя данные Twitter», — написал миллиардер в личном аккаунте.

Однако предприниматель решил не раскрывать другие подробности произошедшего, ограничившись лишь обвинениями в адрес Microsoft.

До этого Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет угрозу для человечества. Машина в любом случае научится самостоятельно контролировать свои действия, привело слова бизнесмена издание «РИАМО».
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