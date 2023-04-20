Ракетный катер «Р-298» поразил учебную цель ракетой «Москит» в Охотском море

Экипаж ракетного катера «Р-298» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Москит» в Охотском море в ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ракета попала в цель, находящуюся на расстоянии около 70 километров. Экипаж успешно выполнил поставленную перед ним задачу. В качестве противника использовался морской щит-мишень.
Безопасность проведения боевого упражнения обеспечивали более двух десятков кораблей и судов обеспечения. Также был задействован самолет морской авиации ТОФ.
Ранее главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт спецоперации. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».