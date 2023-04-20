По правовому беспределу: депутат Терюшков оценил дискриминацию российских паралимпийцев со стороны МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил письмо в ООН, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов и другие международные организации из-за дискриминации Международным паралимпийским комитетом (МПК) паралимпийцев из РФ по признаку гражданской принадлежности. В ПКР призвали не допустить отстранения атлетов от соревнований из-за того, что они россияне. Обращение спортивных функционеров в международные структуры прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН член комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
«ПКР, в отличие от ОКР, активно в публичном поле выступает против дискриминации российских спортсменов. Деятельность Павла Алексеевича Рожкова по реабилитации и адаптации военнослужащих вызвала дополнительную политическую агрессию Запада. Мерой наказания выбран привычный путь отмены России по правовому беспределу, но без технических протокольных неточностей. Решение об исключении ПКР юридически оформлено, скорее всего, верно, в этом случае оно легитимно, его приняли на общем собрании без нарушений регламента и устава, наши враги действуют сообща и грамотно. Попытки оспорить само решение не приведут к устраивающему нас результату», — считает парламентарий.
Он также отметил, что нужно искать выход с другой стороны — через основание спортивных структур совместно с друзьями.
«Необходимо немедленно начать реформу российского спорта с коренным пересмотром приоритетов и перспектив. Предстоит в сжатые сроки создавать свои международные организации с дружественными странами и формировать альтернативную систему мирового спорта, где нам не придется вечно оправдываться и оспаривать политизированные решения общественных организаций Швейцарии», — заключил собеседник ФАН.
Ранее Роман Терюшков назвал предателями российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.