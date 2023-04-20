По правовому беспределу: депутат Терюшков оценил дискриминацию российских паралимпийцев со стороны МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил письмо в ООН, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов и другие международные организации из-за дискриминации Международным паралимпийским комитетом (МПК) паралимпийцев из РФ по признаку гражданской принадлежности. В ПКР призвали не допустить отстранения атлетов от соревнований из-за того, что они россияне. Обращение спортивных функционеров в международные структуры прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН член комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков.