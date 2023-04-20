Депутат Госдумы Шеремет: Синдром глобализма у США мешает им признать свое поражение на Украине

США продолжают выбрасывать десятки миллиардов долларов на поддержку Украины, вместо того, чтобы признать свое поражение. Об этом заявил депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет.
Основными причинами данных шагов США, Шеремет назвал их страх перед надуманной угрозой и русофобскую политику Вашингтона. Кроме того, признать свое поражение Вашингтону мешает «синдром глобализма».
«Сегодня из-за своего синдрома они попросту не в состоянии адекватно оценить обстановку и признать свое поражение», — заявил депутат.
Шеремет уверен, что сейчас начинается закат молодой империи в лице США. Основная виа за это лежит на политиках, подчеркнул депутат.
Ранее издание WSJ сообщило, что антироссийская политика США может их оставить в одиночестве. Отмечается, что ряд стран, уставшие от политики Вашингтона, уже начали формировать новую финансовую ось, пишет «Царьград».