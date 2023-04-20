Энерготерапевт Носова объяснила, можно ли исцелять людей на расстоянии

У энерготерапевтов есть правила работы, которым следует каждый квалифицированный специалист. Некоторые из них важно знать, если вы решили обратиться за помощью к специалисту.
Можно ли исцелять людей на расстоянии? Этот вопрос часто задают люди, интересующиеся данным направлением. Корреспондент ФАН обратился за комментарием к члену конфедерации целителей России, эксперту в психологии и в работе с энергиями, психологу, энерготерапевту Анастасии Носовой. Эксперт рассказала о еще трех правилах работы специалиста, которые необходимо узнать перед записью на сеанс.
«Энерготерапевт может исцелять людей на расстоянии. При удаленной работе эффект такой же, как и при очной, поскольку энергии все равно, где находится человек в момент сеанса. Чтобы проводить удаленные сеансы, энерготерапевт должен обладать высокой концентрацией внимания, умением удерживать нужный образ на протяжении всей работы и верить, что такое исцеление возможно. Также важно в этот момент очистить голову от посторонних мыслей. В противном случае энергия не поступит туда, куда необходимо, или даже не достигнет адресата», — объяснила Анастасия Носова.
На удаленном сеансе энерготерапевт представляет себе реальный образ человека и направляет энергию на больной орган или убеждение, которое необходимо исцелить. Если они не встречались лично – для этого используется фотография.
Существует так называемое правило «давать-брать». Вселенная стремится к равновесию, в ней все происходит по «Закону гармонии». Поэтому каждая душа, каждый человек, получивший что-либо, должен отдать что-то для равновесия.
«Работа энерготерапевтов в большинстве случаев оплачивается деньгами. Но может быть и другая оплата: уборка в доме, помощь в чем-то. Важен обмен в любой форме. Если человеку нечего дать, он не сможет принять и использовать энергию, которую транслирует энерготерапевт. Кроме того, ценность возникает только тогда, когда в процесс вложились и энерготерапевт, и клиент», – отметила собеседница ФАН
По мнению Анастасии Носовой, энерготерапевтам не нужно управлять целительными энергиями – они проводники, не более того. Целительных энергий во Вселенной миллионы, и у каждой своя частота. Они созданы высшими божественными существами для нашего блага. Эти энергии сами знают, что требует исцеления в первую очередь.
«Энерготерапевтам необходимо лишь принять их с уважением и направить в нужную область. Так мы даем сигнал миру, что доверяем душе клиента и энергии, которую проводим сквозь себя. Важно довериться энергии исцеления и душе без привязки к результату. Тогда энергия свободно сделает то, что необходимо», – заключила Анастасия Носова.
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