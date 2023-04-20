Энерготерапевт Носова объяснила, можно ли исцелять людей на расстоянии

Можно ли исцелять людей на расстоянии? Этот вопрос часто задают люди, интересующиеся данным направлением. Корреспондент ФАН обратился за комментарием к члену конфедерации целителей России, эксперту в психологии и в работе с энергиями, психологу, энерготерапевту Анастасии Носовой. Эксперт рассказала о еще трех правилах работы специалиста, которые необходимо узнать перед записью на сеанс.