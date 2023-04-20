ЦРПТ: Граждане смогут проверить алкоголь с помощью приложения «Честный знак»

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул, что приложение позволит сканировать специальные марки на бутылках алкоголя и предупреждать о поддельном товаре. В таком случае в один клик можно подать жалобу в соответствующие органы. Также в Росалкогольрегулировании добавили, что россияне, делая выбор в пользу легальной продукции, существенно помогают снизить долю нелегального алкоголя на рынке.