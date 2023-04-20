ЦРПТ: Граждане смогут проверить алкоголь с помощью приложения «Честный знак»

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявили о завершении интеграции мобильных приложений государственных информационных систем, сообщается в пресс-релизе. Проект поддерживают Минпромторг и Минфин.
Как сообщает замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, интеграция приложений «Антиконтрафакт-Алко» и «Честный знак» предоставит возможность гражданам проверять весь спектр алкогольной продукции. Данный проект осуществлен в рамках программы по противодействию незаконному обороту алкоголя в стране.
Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул, что приложение позволит сканировать специальные марки на бутылках алкоголя и предупреждать о поддельном товаре. В таком случае в один клик можно подать жалобу в соответствующие органы. Также в Росалкогольрегулировании добавили, что россияне, делая выбор в пользу легальной продукции, существенно помогают снизить долю нелегального алкоголя на рынке.
Данный проект был согласован в 2022 году. ЕГАИС и «Честный знак» осуществляли обмен сведениями о товарообороте и его участниках, выпускаемой продукции и маркировках.
Ранее «Ридус» сообщал, что из-за повышения ставки акциза, с начала нынешнего года в России подорожала алкогольная продукция.