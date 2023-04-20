«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Куда ведет погоня за вечной молодостью?

А вот Стаханова придерживается совершенно иного мнения. Актриса убеждена, что ботоксом девушки лишь уродуют свою внешность. Более того, знаменитость сравнила уколы красоты с наркотической зависимостью. По ее мнению, люди подсаживаются на процедуры и уже не могут остановиться впоследствии.