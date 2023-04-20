«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Куда ведет погоня за вечной молодостью?

Миллионы девушек в наше время пользуются услугами косметологов, беспокоясь о своем внешнем виде. Сегодня при помощи инъекций можно разгладить морщины, скорректировать форму носа и скул. Герои нового выпуска программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time», звезда фильма «Елки» Галина Стаханова и журналист Никита Никитин, поспорили о необходимости подобных улучшений.
Никитин уверен: стареть нужно красиво. Поэтому журналист считает необходимым прибегать к услугам косметологов. По его мнению, ничего плохого в «уколах красоты» и корректирующих массажах нет, тем более, если они помогают сохранить красивое отражение в зеркале.
А вот Стаханова придерживается совершенно иного мнения. Актриса убеждена, что ботоксом девушки лишь уродуют свою внешность. Более того, знаменитость сравнила уколы красоты с наркотической зависимостью. По ее мнению, люди подсаживаются на процедуры и уже не могут остановиться впоследствии.
Смогут ли герои найти компромисс в этом вопросе? Ответ — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «ПОКОЛЕНИЕ. Time».