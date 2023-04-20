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Акция протеста против передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном прошла в Лондоне

Политика
Акция протеста против передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном прошла в Лондоне

Митинг против передачи киевскому режиму снарядов с обедненным ураном прошел в Лондоне. Соответствующей информацией поделился представитель движения «Международная украинская антифашистская солидарность» Тео Расселл.

В это же время в центре столицы Соединенного Королевства прошла акция сторонников Украины, в которой принимало участие примерно такое же количество граждан. Протестующие не контактировали друг с другом, указывается в сообщении.

«Мы можем попытаться остановить применение оружия с обедненным ураном в очередной поддержанной НАТО войне», — подчеркнул Рассел.

Ранее сообщалось, что Вашингтон раскритиковал Киев после требований к Западу «умолять» страну о членстве в Североатлантическом альянсе.
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