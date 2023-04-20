Сын директора школы в Талице более пяти лет занимался растлением несовершеннолетних

Подробностями поделились авторы Telegram-канала Ural Mash. Сообщается, что в школе своей матери он работал с 2014 года. Спустя четыре года жертву он нашел на рабочем месте. Непристойные действия в отношении несовершеннолетней он совершал в учительской. После того, как «пара» рассталась, педагог шантажировал учащуюся и отправлял ей непристойные фото.