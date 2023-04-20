Сын директора школы в Талице более пяти лет занимался растлением несовершеннолетних

Учителя английского языка из Талица обвиняют в растлении несовершеннолетних. Подобной деятельностью он занимался более четырех лет.
Подробностями поделились авторы Telegram-канала Ural Mash. Сообщается, что в школе своей матери он работал с 2014 года. Спустя четыре года жертву он нашел на рабочем месте. Непристойные действия в отношении несовершеннолетней он совершал в учительской. После того, как «пара» рассталась, педагог шантажировал учащуюся и отправлял ей непристойные фото.
Еще полтора года мужчина состоял в отношениях с 14-летней девушкой. После этого, учителя задержали и завели в отношении фигуранта шесть уголовных дел. Среди них — принуждение к интимным действиям. Обвиняемый находится под домашним арестом.
Стоит отметить, что ранее стало известно о признании ангарского маньяка Михаила Попкова. Как сообщает RT, он рассказал о новых преступлениях.