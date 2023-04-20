Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил драку в матче плей-офф НХЛ

Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. В третьем периоде российский игрок подрался с канадским нападающим соперников. В результате драки оба хоккеиста получили десятиминутные штрафы за нарушение спортивной дисциплины — их удалили с поля до конца матча.