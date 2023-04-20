Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил драку в матче плей-офф НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подрался с форвардом «Даллас Старс» Максом Доми в матче плей-офф НХЛ.
Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. В третьем периоде российский игрок подрался с канадским нападающим соперников. В результате драки оба хоккеиста получили десятиминутные штрафы за нарушение спортивной дисциплины — их удалили с поля до конца матча.
Благодаря победе «Даллас Старс» сравнял счет в серии до четырех (1:1). Следующая игра состоится в ночь на 22 апреля.
Кирилл Капризов с 2020 года выступает за «Миннесоту», он стал первым игроком в истории клуба, который провел два и более сезона с 40 голами.
Ранее нападающего клуба «Колорадо Эвеланш» НХЛ Валерий Ничушкин признали лучшим российским хоккеистом сезона по показателю полезности.