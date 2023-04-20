Сотни людей вышли с депутатами на субботники в подмосковном Подольске

Подмосковный депутат Михаил Чириков рассказал о том, как несколько сотен жителей провели массовые субботники в одном из крупнейших городов Подмосковья — Подольске.
«Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция, объединяющая поколения. Весеннее преображение нашего городского округа — дин из приоритетов. Сейчас мы регулярно проводим субботники. В весну каждый населенный пункт должен войти чистым и уютным», — прокомментировал подмосковный депутат.
Он также отметил, что контроль чистоты в городском округе Подольска — неотъемлемая часть постоянной депутатской деятельности, которая осуществляется совместно с жителями. За время субботников была проведена огромная работа, а именно: собрано более тонны мусора, скопившегося за зиму под снегом. Субботники стали нормой не только в рамках отдельных населенных пунктов и субъектов РФ, но и по всей стране.
«Это воспринимается не так, что бедных несчастных работников госучреждений по всей стране выгоняют на “весенний фитнес” мусор убирать и листву разгребать. Люди воспринимают субботники очень позитивно без каких-либо доплат, добровольно они идут на субботник, с каждым годом активность нарастает. Я это вижу за 15 лет организации субботников. Особое внимание по очистке берегов рек, а также федеральных объектов культурного наследия», — сказал Михаил Чириков.
В качестве примера он привел федеральный объект культурного наследия — усадьбу Ивановское. Основной актуальной проблемой по итогам проведенных субботников Михаил Чириков считает «необходимость своевременного вывоза уже собранного мусора, чтобы он не стоял несколько дней в мешках в местах сбора».
Кроме того, масштабный субботник провели подмосковные молодогвардейцы и «Волонтеры Подмосковья» в Усадьбе Гребнево, которая располагается в городском округе Щелково. В нем приняли участие более 150 активистов, отдыхающих и жителей соседних муниципалитетов.
«По всей Московской области наш губернатор объявил серию субботников, мы с "Молодой Гвардией" решили провести его ярко, интересно и массово. Не просто убрать территорию усадьбы, а организовать настоящий эко-фестиваль. Активисты проводили экологические квесты, рассказывали о том, как сортировать отходы, собирали на переработку макулатуру, пластиковые крышки. Все вырученные средства пойдут на поддержку наших бойцов, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО», — сказал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.
Он также выразил уверенность, что после такого мероприятия все присутствующие захотят провести субботники в своих городах так же весело и с пользой для планеты.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах первомайскую демонстрацию заменят флешмоб и субботники. Такое решение было принято Федерацией профсоюзов Республики Татарстан.