Сотни людей вышли с депутатами на субботники в подмосковном Подольске

Он также отметил, что контроль чистоты в городском округе Подольска — неотъемлемая часть постоянной депутатской деятельности, которая осуществляется совместно с жителями. За время субботников была проведена огромная работа, а именно: собрано более тонны мусора, скопившегося за зиму под снегом. Субботники стали нормой не только в рамках отдельных населенных пунктов и субъектов РФ, но и по всей стране.