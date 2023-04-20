FT: в Евросоюзе полагают, что новых санкций против России вводиться больше не будет

Евросоюз больше не будет вводить новые санкций против России, поскольку в них будет больше исключений, чем мер. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
Многие европейские чиновники указывают, что незатронутые ограничительными мерами сферы являются для ряда стран Евросоюза жизненно важными. На них будет наложено вето.
«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сообщает газета.
FT со ссылкой на чиновников, готовящих новый пакет санкций, отмечает, что новые меры ограничатся лишь расширением списка лиц. Также будут ужесточены существующие рестрикции. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».