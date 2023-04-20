Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

FT: в Евросоюзе полагают, что новых санкций против России вводиться больше не будет

Политика
FT: в Евросоюзе полагают, что новых санкций против России вводиться больше не будет

Евросоюз больше не будет вводить новые санкций против России, поскольку в них будет больше исключений, чем мер. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

Многие европейские чиновники указывают, что незатронутые ограничительными мерами сферы являются для ряда стран Евросоюза жизненно важными. На них будет наложено вето.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сообщает газета.

FT со ссылкой на чиновников, готовящих новый пакет санкций, отмечает, что новые меры ограничатся лишь расширением списка лиц. Также будут ужесточены существующие рестрикции. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».
новый пакет санкций евросоюз санкции
Военкоры ФАН