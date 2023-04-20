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Ученые Москвы разработали технологию, отслеживающую экологическую обстановку предприятий

Общество
Ученые Москвы разработали технологию, отслеживающую экологическую обстановку предприятий

Ученые Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) создали технологию, позволяющую отслеживать экологическую обстановку предприятий без использования интернета. Об этом сообщает «Профиль».

«Новая система экологического мониторинга позволяет собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды на промышленных предприятиях, объектах энергетики, сельского и жилищно-коммунального хозяйств», — сообщают СМИ.

Система способна считывать информацию со 100 сенсоров. Стоит отметить, что ей не требуется подключение к интернету — это значительно упрощает использование. Пилотные внедрения прошли весьма удачно, потому потенциальных заказчиков становится с каждым днем все больше.

Ранее стало известно, что форум «Экология» станет площадкой для «зеленой дипломатии».
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