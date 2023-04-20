Bloomberg: желание Франции разработать план по украинскому кризису вместе с КНР насторожил ряд стран Европы

Представителям некоторых стран Европы не понравилось стремление французского президента Эммануэля Макрона разработать план по урегулированию украинского кризиса совместно с Китаем. Соответствующий материал опубликовало агентство Bloomberg.
Ряд чиновников опасаются, что единство регионального содружества будет подорвано из-за действий Парижа. Более того, решение Елисеевского дворца может «внести неразбериху» в выполнение требований киевских властей.
Главным образом речь идет об отказе России от всех новых территорий, которого жаждет Украина. На этом фоне у европейских политиков появились вопросы по поводу роли Пекина в урегулировании конфликта, так как страна «безгранично дружит» с Москвой.
До этого российский посол в КНР Игорь Моргулов встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Дипломаты обсудили актуальные геополитические вопросы, а также сотрудничество в рамках организации.